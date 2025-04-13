İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tespit edilmesi durumunda yaş, sigortalılık süresi ve prim günü gibi klasik emeklilik koşullarını aramaksızın, meslek hastalığı emekliliği imkanı sunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu uygulama hem emeklilik hakkı hem de maddi ve manevi tazminatın önünü açıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İsa Karakaş
İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı - Resim: 1

2025’in ilk aylarında engellilere tanınan vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırılması geniş yankı uyandırmışken, şimdi ise SGK’nın az bilinen ancak kapsamı geniş bir uygulaması gündemde. Kurum, çalışma koşulları nedeniyle hastalanan sigortalılara herhangi bir yaş ya da prim günü şartı olmadan maaş bağlıyor. Bu hak, yalnızca hastalığın iş kaynaklı olduğunun SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanmasına bağlı olarak tanınıyor.

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İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı - Resim: 2

KLASİK EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FARKLI BİR MODEL

SGK’nın meslek hastalığı emekliliği, geleneksel emeklilik sistemlerinden farklı işliyor. Emeklilik için yaş, sigortalılık süresi veya prim gün sayısı aranmıyor. Tek kriter, rahatsızlığın mesleki faaliyetlerden kaynaklandığının belgelenmesi. Bu bağlamda SGK, meslek hastalıklarını beş başlık altında sınıflandırıyor.

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İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı - Resim: 3

BEŞ ANA GRUPTA MESLEK HASTALIĞI TANIMI

SGK’nın değerlendirmelerine göre, iş nedeniyle oluşan hastalıklar şu beş grupta ele alınıyor:

Kimyasal maddelere maruz kalınması sonucu oluşan hastalıklar

Deri hastalıkları

Solunum sistemi hastalıkları (örneğin pnömokonyoz)

Bulaşıcı hastalıklar

Fiziksel etkenlerden kaynaklanan rahatsızlıklar

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İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı - Resim: 4

EMEKLİLİK MAAŞINA EK OLARAK TAZMİNAT HAKKI DA VAR

Bu gruplara giren hastalıkların tespiti halinde, yalnızca emeklilik hakkı kazanılmıyor. Aynı zamanda yargı yoluyla yüksek tutarlarda maddi ve manevi tazminat alınması da mümkün hale geliyor. SGK'nın sağladığı bu hak, işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar için de geçerli olabiliyor. Uzmanlarca meslekle doğrudan bağlantısı kurulan vakalarda, açılan davaların büyük çoğunluğu çalışan lehine sonuçlanıyor.

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İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı - Resim: 5

ÇALIŞMA KOŞULLARININ YOL AÇTIĞI RİSKLER GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu uygulama çalışma hayatının yol açtığı sağlık risklerine karşı önemli bir sosyal güvence sağlıyor. Meslek hastalığı tanısı alan bireyler, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda hak ettikleri adaletin yargı önünde de karşılığını alabiliyor.

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