İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tespit edilmesi durumunda yaş, sigortalılık süresi ve prim günü gibi klasik emeklilik koşullarını aramaksızın, meslek hastalığı emekliliği imkanı sunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu uygulama hem emeklilik hakkı hem de maddi ve manevi tazminatın önünü açıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025’in ilk aylarında engellilere tanınan vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırılması geniş yankı uyandırmışken, şimdi ise SGK’nın az bilinen ancak kapsamı geniş bir uygulaması gündemde. Kurum, çalışma koşulları nedeniyle hastalanan sigortalılara herhangi bir yaş ya da prim günü şartı olmadan maaş bağlıyor. Bu hak, yalnızca hastalığın iş kaynaklı olduğunun SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanmasına bağlı olarak tanınıyor.
KLASİK EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FARKLI BİR MODEL
SGK’nın meslek hastalığı emekliliği, geleneksel emeklilik sistemlerinden farklı işliyor. Emeklilik için yaş, sigortalılık süresi veya prim gün sayısı aranmıyor. Tek kriter, rahatsızlığın mesleki faaliyetlerden kaynaklandığının belgelenmesi. Bu bağlamda SGK, meslek hastalıklarını beş başlık altında sınıflandırıyor.
BEŞ ANA GRUPTA MESLEK HASTALIĞI TANIMI
SGK’nın değerlendirmelerine göre, iş nedeniyle oluşan hastalıklar şu beş grupta ele alınıyor:
Kimyasal maddelere maruz kalınması sonucu oluşan hastalıklar
Deri hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları (örneğin pnömokonyoz)
Bulaşıcı hastalıklar
Fiziksel etkenlerden kaynaklanan rahatsızlıklar
EMEKLİLİK MAAŞINA EK OLARAK TAZMİNAT HAKKI DA VAR
Bu gruplara giren hastalıkların tespiti halinde, yalnızca emeklilik hakkı kazanılmıyor. Aynı zamanda yargı yoluyla yüksek tutarlarda maddi ve manevi tazminat alınması da mümkün hale geliyor. SGK'nın sağladığı bu hak, işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar için de geçerli olabiliyor. Uzmanlarca meslekle doğrudan bağlantısı kurulan vakalarda, açılan davaların büyük çoğunluğu çalışan lehine sonuçlanıyor.
ÇALIŞMA KOŞULLARININ YOL AÇTIĞI RİSKLER GÜVENCE ALTINA ALINIYOR
İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu uygulama çalışma hayatının yol açtığı sağlık risklerine karşı önemli bir sosyal güvence sağlıyor. Meslek hastalığı tanısı alan bireyler, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda hak ettikleri adaletin yargı önünde de karşılığını alabiliyor.