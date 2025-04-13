İsa Karakaş Şartsız Emeklilik Hakkını Duyurdu! SGK’dan Maaş ve Tazminat Kapısı Açıldı

2025’in ilk aylarında engellilere tanınan vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırılması geniş yankı uyandırmışken, şimdi ise SGK’nın az bilinen ancak kapsamı geniş bir uygulaması gündemde. Kurum, çalışma koşulları nedeniyle hastalanan sigortalılara herhangi bir yaş ya da prim günü şartı olmadan maaş bağlıyor. Bu hak, yalnızca hastalığın iş kaynaklı olduğunun SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanmasına bağlı olarak tanınıyor.