Sokak Röportajlarıyla Biliniyordu: Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

İlave TV isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, Kocabıyık'ın gözaltına alınma gerekçesi ise bir sokak röportajından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'hakaret' içerikli ifadeler kullanması olarak gösterildi.

Sokak Röportajlarıyla Biliniyordu: Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

Sokak röportajlarıyla ünlenen ve YouTube’da yayın yapan İlave TV isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık’ın Antalya’da gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kocabıyık’ın gözaltına alınma gerekçesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler gösterildi.

Sokak Röportajlarıyla Biliniyordu: Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı - Resim : 1

Emniyet’in açıklamasında şunlar belirtildi:

“Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, ““Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sokak Röportajı' TepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sokak Röportajı' TepkisiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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