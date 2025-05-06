Canlı Yayında Sırrı Süreyya Önder Gerginliği: Tansiyon Yükseldi, İki İsim Birbirine Girdi

Tele 1 ekranlarında yayınlanan '18 Dakika' isimli programda Prof. Dr. Emre Kongar ile gazeteci Merdan Yanardağ arasında Sırrı Süreyya Önder üzerinden bir tartışma yaşandı. Kongar, Önder'in siyasi söylemleriyle senaryosuna katkı verdiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çeliştiğini söylerken, Yanardağ ise "Sosyal medyada yayılan önyargılara sizde kapılmışsınız. Filmi lütfen izleyin Önder'in tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Kimse itiraz etmedi. Siz bir lafa takılıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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Hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlanırken, Tele 1 ekranlarında yayınlanan 18 dakika programında Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar arasında ‘Sırrı Süreyya Önder’ gerginliği yaşandı.

Canlı Yayında Sırrı Süreyya Önder Gerginliği: Tansiyon Yükseldi, İki İsim Birbirine Girdi - Resim : 1

Önder’in hayatını kaybetmesi üzerine yaşanan tartışmada stüdyoda gerginlik rüzgarları esti.

Sırrı Süreyya Önder’in senaryo ekibinde yer aldığı öğrenilen ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmi üzerinden alevlenen tartışmada, Kongar filmin içeri ile Önder’in siyasi söylemleri ile filmin içeriğinde uyuşmazlık olduğunu söyledi. Kongar, "Kürt kimliği üzerinden siyaset yapan bir partinin yönetim kadrosunda ve onun temsilcisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclis başkan vekili olma konumuna gelme şerefine erişmiş, 'ben Cumhuriyetin ne hayrını gördüm' diyor ve Abdullah Öcalan için de babam gibi bir insan diyor” ifadelerini kullandı.

Yanardağ ise, Önder’in çok yönü bir sanatçı ve siyasetçi olduğunu vurgulayarak bu durumun bir çelişki olmadığını savundu. Yanardağ, "Sosyal medyada yayılan önyargılara sizde kapılmışsınız. Filmi lütfen izleyin Önder'in tabutu Türk Bayrağı'na sarıldı. Kimse itiraz etmedi. Siz bir lafa takılıyorsunuz” dedi.

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Kaynak: TELE 1

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