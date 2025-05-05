Sırrı Süreyya Önder, Rol Aldığı Son Filmi Göremedi: 'Hele Şu Barışı Bir Getireyim...'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son rol aldığı 'Celal'in Treni' filmi vizyona girmeden hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni Gökalp Yamen ve yapımcı Zafer Kaya üzüntülerini dile getirdi. Önder'in sete kattığı ilhamı anlatan Yamen, "Ne yazık ki son halini göremedi. 'Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş' derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, Rol Aldığı Son Filmi Göremedi: 'Hele Şu Barışı Bir Getireyim...'

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ardında eserler bıraktı. Önder'in son filmi 'Celal'in Treni' vizyona girmeden hayatını kaybetmesi ise sanat dünyası ve sevenlerini üzdü.

2024 yapımı film, Gökalp Yamen'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olmasının yanı sıra Önder'in son filmi olarak önem taşıyor. Yamen ve Seyit Ali Çelik'in kaleme aldığı senaryo, yapımcı Zafer Kaya tarafından hayata geçirildi. Film, Kars’ta film çekmek isteyen fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal’in yegane hayali olan bir sinema filmi çekip yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmak istemesini konu alıyor. Önder'in mizahi performansıyla renk kattığı film, uluslararası festivallerde başarı elde etti.

Sırrı Süreyya Önder, Rol Aldığı Son Filmi Göremedi: 'Hele Şu Barışı Bir Getireyim...' - Resim : 1

'HELE ŞU BARIŞI BİR GETİREYİM...'

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, filmin Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde ödüller kazandığını belirterek, "Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. 'Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş' derdi. Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana 'Burası olmamış, bir daha çek' demeliydi. Öğrenecek çok şeyimiz vardı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, Rol Aldığı Son Filmi Göremedi: 'Hele Şu Barışı Bir Getireyim...' - Resim : 2

'SON ANA KADAR İNANCIMIZ TAMDI'

Yapımcı Zafer Kaya ise beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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