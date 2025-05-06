Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Anılacak

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yarın TBMM Genel Kurulu’nda anma töreni yapılacak. Saygı duruşu ve konuşmaların ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Anılacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakımdaki 18 günlük yaşam mücadelesi sonrası 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Önder, 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmişti.

Önder için TBMM Genel Kurulu'nda yarın anma töreni düzenlenecek. Saygı duruşuyla başlayacak anma töreninde, birleşimi yönetecek TBMM başkanvekilinin yanı sıra siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleri, Önder için konuşacak ve taziye dileklerini iletecek.

Törenin ardından Genel Kurul'un çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaparken, 15 Nisan 2025’te kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilen Önder, İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde acil ameliyata alındı. 12 saat süren operasyonda by-pass ve aort greftleme işlemleri yapıldı. Ancak, ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam etti.

Önder, 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Nörolojik tablosu bozuldu, beyin ödemi devam etti ve refleksleri azaldı. 3 Mayıs 2025’te, saat 16:10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 4 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Vefatı, sanat ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı; birçok isim taziye mesajları paylaştı.

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Kaynak: AA

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