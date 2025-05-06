Zeydan Karalar Belediyelerdeki Krizi İşaret Etti: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de Görüşeceğim'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmelerinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Zeydan Karalar, Türkiye’deki ekonomik kriz sebebiyle belediyelerin mali yapısının bozulduğunu ve belediyelerin bu sorunlarının çözümü adına Bakan Murat Kurum ile İller Bankası ve TOKİ yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.

'AKP VE MHP'Lİ BELEDİYELER DE ŞİKAYETÇİ'

Direkt kaynağından kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla İller Bankası payının belediyeleri zorladığını vurgulayan başkan, “Borçların çok yüksek faizle tahsil edilmesi sadece CHP’li belediyeleri değil, bütün belediyeleri sıkıntıya sokuyor. Biz de anlatıyoruz. Sonuçta bu paralar, milletin hizmetinden kesiliyor. Emtia farkları olağanüstü arttı, gelirler aynı oranda artmadı. Ben bu duruma, ‘Engelleyici politika’ demesem bile halk bunu böyle okuyor. Mesela, projeler onaylansa dahi kredilerin onaylanmadığı bir gerçek” diye konuştu.

Kaynağından kesilen borçların AKP ve MHP idaresindeki belediyeleri de negatif etkilediğinin altını çizen Karalar, "Cumhur İttifakı belediyeleri de şikayetçi" diyerek belediyelerin vahim mali yapısının düzelmesi adına yasal düzenleme yapılması ve belediyelerin gelirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

'DEVLET HİÇ BÖYLE YAPMADI'

Zeydan Karalar, belediyelerin çok büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya bırakıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan beş yıl önceki hizmet kabiliyetinde değiller. Çünkü gelir artıyor ama gider daha çok artıyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 43, dolayısıyla gelir yüzde 43 artıyor ama yüzde 100’e varan gider kalemleri var. Gider gelirden daha fazla arttığı için belediyelerin iş yapma kabiliyeti düşüyor. Gelirlerin artırılması lazım. Birikmiş borçları bu şekilde kesmek doğru değil. Devlet hiçbir zaman böyle yapmadı. Birikmiş borçları yaydı, geçmiş faizleri sildi ya da yarı yarıya düşürdü. Düşük faizle ödemeyi kolaylaştırdı. Bunu yapsın, ondan sonra belediyeler SGK’ya vergi yatırmazsa kessin.

Ama ilk önce bu kaosu, bu dağ gibi birikmiş borçları yapılandırmalı. Bunun yanında, hep diyorlar ya ‘Bu borçlar CHP’li belediyelerin borçları. CHP zamanında çok arttı.’ Bu da doğru değil. Ben bunu Bakan’a da söyledim, biz yaklaşık 400 milyon dolar geçmiş borç ödedik. Bir de beş sene önceki enflasyonla ya da işçi alacağıyla şimdikinin arasında tam 20 kat fark var.”

'HALLDEMEZSEK ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞÜRÜM'

Belediyelerin sorunlarının çözmek için birçok görüşme yaptığını söyleyen Karalar, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede belediyelerin gelirini artırıcı politikaların hayata geçirilmesi önerisinde bulunduğunu, TOKİ ve İller Bankası yetkilileriyle görüşmesinde de sorunları anlattığını ifade etti.

Karalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da randevu istediğini , sorunların çözümüne yönelik yapacağı bu görüşmelerden de sonuç alamazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu isteyeceğini belirterek "Cevdet Yılmaz ile kesintilerin yarattığı olumsuzlukları ve gelir artışını, belediyelerin mevcut gelir durumunu konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce belediye başkanlığı yaptığı için yaşadığımız sorunları daha iyi anlar diye düşünüyoruz. Ona da kesintilerin yarattığı olumsuzlukları anlatırız. Çözümü var çünkü" dedi.

Kaynak: ANKA