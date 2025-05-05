Üç Belediye Başkanından Bakan Kurum'a Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile makamında görüştü. Bakan Kurum, yerel yönetimlerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Üç Belediye Başkanından Bakan Kurum'a Ziyaret

Son dönemde Türkiye'de en çok tartışılan konulardan olan deprem tehlikesine karşı bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalarla gündemde olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana, Ankara ve Balıkesir büyükşehir belediye başkanlarını makamında ağırladı.

'İŞ BİRLİĞİNE DEVAM' MESAJI

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir araya gelen Bakan Kurum, görüşmeden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak birlik vurgusu yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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