Bakan Kurum Duyurdu! Kıbrıs’a Bir Türk İmzası Daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışı yarın gerçekleştirilecek. Binanın son halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği bilgisini verdi.

'KIBRIS’IMIZA İMZA BİR ESER DAHA'

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle seslendi: Sağlam devlet saygın gelecek. Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz! KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz.

“Sağlam Devlet Saygın Gelecek”



Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz!



KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz. 🇹🇷@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/Xn9R79mlIz — Murat KURUM (@murat_kurum) May 2, 2025

600 KİŞİLİK 2 KONFERANS SALONU

25 bin 210 metrekare olan KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarında 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

KIBRIS TAŞI VE TÜRK TAŞI KULLANILDI

Öte yandan binalarda Kıbrıs taşı olarak özel taşlar kullanıldığına dikkat çeken İnşaat Mühendisi Mehmet Sezer Coşkun ‘Binaların bazı detaylarında Türk taşı dediğimiz Marmara mermeri kullanıldı. Yani burada da Kıbrıs taşı ve Türk taşını aynı yerde kullanıp bir birliktelik mesajı oluşturduk’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi