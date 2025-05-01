Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışması: İstanbul'da Kaç Bina Riskli?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

36 BİNADA ÇALIŞMA

Bakan Kurum, afet sonrası yapılan hızlı müdahalelerin ardından 36 bin binada, toplamda 425 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bakan Kurum, depremle ilgili açıklamasında, "Her afette olduğu gibi, hemen afet bölgesine hareket ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle ilgili tüm kurumlar sistemli bir şekilde çalışıyor" diyerek, hızlı bir şekilde vatandaşlara yardımcı olduklarını ve afet bölgesinde hizmet sunmaya başladıklarını söyledi.

Yapılan tespitlere göre, 27 bin 697 binanın hasarsız, 4 bin 295 binanın ise az hasarlı olduğu açıklandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

İstanbul'un önemine de vurgu yapan Bakan Kurum, İstanbul'un güçlenmesinin Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti.

İstanbul'daki dönüşüm sürecinin hız kesmeden devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde yaklaşık 50 milyon konutun sağlam ve güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağladık. Aynı kararlılıkla İstanbul'da da kentsel dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul'da şu an itibarıyla yapılan sosyal konut sayısının 125 bine, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan konut sayısının ise 208 bine ulaştığını kaydeden Bakan Kurum, "Devletimiz ve vatandaşımız el birliğiyle konut dönüşümünü gerçekleştirecek. Bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut ile birlikte ada bazında dönüşümlere destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA