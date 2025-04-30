6.2'lik İstanbul Depreminin Ön Raporu Hazırlandı: 7.4'lük Deprem Kapıda!

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön rapor hazırlandı. Raporda, "Marmara Denizi orta kesiminde 'Orta Marmara Çukuru' ile 'Kumburgaz Çukuru' arasında Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Silivri 25 km güneyinde Orta Marmara Sırtı üzerinde 40.8327 K 28.2267 D koordinatlarında, yerel saat 12.49 da Mw 6.2 büyüklüğünde 13 km. derinlikte bir deprem olmuş, yaklaşık 13 saniye sürmüştür." hatırlatması yapıldı.

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral koordinasyonunda, Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu'nda yer alan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Tuna Eken, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin tarafından hazırlanan ön raporda, depremin lokasyonunun, 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin yaklaşık 5 kilometre güneyinde olduğu bilgisine yer verildi.

ARTÇILAR ANA ŞOKUN KUZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Raporda ana şok ve artçı dağılımlarıyla ilgili de değerlendirme yapıldı. Depremin derinliğinin Kandilli Rasathanesi tarafından 15.2 kilometre, AFAD tarafından ise 6.9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtilerek, 25 Nisan tarihine kadar 291'in üzerinde artçı sarsıntı kaydedildiği ve bu artçı depremlerin ana fayın kuzeyinde yer aldığı ifade edildi. Artçıların, ana fayları çevreleyen ikincil fayların olduğu kuzey bloğu ve Kumburgaz havzası içinde yoğunlaştığı da raporda yer aldı.

6.2'lik depremin gerçekleştiği lokasyonla, "2025 Depremin gerçekleştiği alan, Silivri Fay sistemi ile Kuzey Anadolu Fayı’nın İstanbul güneyi ile Orta Marmara Çukuru arasında yer alan, en son depremi 1766 Mayıs ayında gerçekleşen Doğu Sırt Kuzey Segmenti (Kumburgaz Fayı) ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında bir alanda gerçekleşmiştir." bilgisi verildi ve bu bölgenin 5.5 yıl önce 26 Eylül 2019'da meydana gelen deprem sonrasında Kumburgaz Fayı orta batısında saptanan gerilim değişimiyle uyumlu olduğu saptandığı belirtildi.

DEPREMİ EN ÇOK HANGİ İLÇELER HİSSETTİ?

Raporda, depremin etki alanlarına ilişkin değerlendirme yer aldı. En yüksek yer ivmesinin merkez üssüne 50 km uzakta İstanbul Küçükçekmece’de kaydedildiği, ayrıca merkez üssüne 59 km uzakta Sazlı Bosna Barajı (Eyüp), merkez üssüne 30 km uzakta Marmara Ereğlisi sahili ile merkez üssüne 59 km uzakta İstanbul Arnavutköy’de kaydedildiği belirtildi.

7.4'LÜK DEPREM RİSKİ

Halk arasında 'büyük İstanbul depremi' olarak da bilinen, 7 ve üzeri depremle ilgili analizlerin de yer aldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"2019 ve 2025 depremlerinin 'Mayıs-1766 depreminden bu yana Kumburgaz Fayı (80 km) üzerinde hesaplanan 'biriken atım yoksunluğuna' bağlı olarak en büyük Mw 7.4 lük deprem üretme potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu durumda fayın orta batısına ait 20 km’lik kısımda biriken 3.7 m’lik atımdan sadece 0.3 m’si eksilmiştir. Bu değer söz konusu kırılma alanındaki toplam birikimin üzerinde yüzde 8’lik bir azalmaya denk gelse dahi deprem büyüklüğünü Mw 0.02 hanesinde değiştirecektir. Bu çerçevede Kumburgaz Fayı üzerindeki gerilmenin değişimi, oluşabilecek bir depremin büyüklüğünü değiştirmeyecektir. Burada sadece zamansal olarak ve çevre faylarının üzerindeki stresi değiştirecek bir durum söz konusudur. Silivri depremlerinin Kumburgaz Fayı üzerindeki etkisi, 5.5 yıl sonra depreme dönüşmüştür."