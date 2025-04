Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: Şeffaf Olacaklardı Bantçı Olup Çıktılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımızın, değerlendirmelerimizin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Geçen hafta çarşamba günü 23 Nisan'ı kutladık. Sizlerle 1920'den bugüne Türkiye'nin istiklali için emek vermiş, ter dökmüş tüm vekiller adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra ilk meclisteki tüm vekilleri bu vesile ile rahmetle yad ediyorum.

'KABAHATİ ASLA MİLLETTE ARAMAYACAĞIZ'

27 Nisan Pazar günü ise milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. seneidevriyesiydi. Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktı. O gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ın 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. AK Parti milletin kurduğu, büyüttüğü partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız.

'NEYİ YARIM YAMALAK BAKTIĞIMIZA ODAKLANACAĞIZ'

Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Milletimizle daha güçlü şekilde kucaklaşacağız. Allah korusun aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden bir parti haline dönüşürüz.

CHP'YE ART ARDA TEPKİ

Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız, hep öyle kalacağız. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin işidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir vizyonları olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere, sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti aşağılamaya başlarlar. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri, daha önce de söylediğim gibi toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir.

'UCUZ YOLLARDAN GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞIYOR'

Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi en az bizim kadar onlar da sorumlu ama CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Milli Eğitim Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, yargı mensuplarımıza, emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak partisini ve ülkesini de utandırıyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. Nezaket deseniz hak getire. Üslup deseniz neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat.

'CUMHURBAŞKANI OLACAKTI ŞAİBELİ ŞEKİLDE TARİH OLDU'

Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz.

'KAÇ CHP'Lİ DAHA TELEF OLUP GİDECEK'

Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek? Bizim milletimize kazandırdığımız binlerce hizmetten herhangi birinin zekatı bu kişinin ömrü boyunca yaptığı siyasetle elde ettiği neticeye 1000'e katlar.

'ŞEFFAF OLACAĞIZ DEYİP BANTÇI OLDULAR'

CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. AK Parti açısından seçim her gün seher vakti ile başlayan asla bitmeyecek olan bir imtihandır. Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden günün her saati sokakta, iş yerlerinde, evlerde, insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum.

Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ'

Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerketiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda da hazırlık içindeyiz. İstanbul'da halkımızın malını canın kifayetsizlerin akıbetine bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kez daha ortaya koyduk. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP başkanı 5 gün sonra şehre yolunu uğradı. Onda da koltuğunu borçlu olduğu kişiden talimat almaya gitmiştir. Kesintiye uğratılmasa kentsel dönüşüm çalışmaları ile 600 bin konut çoktan bitirilip sahiplerine teslim edilecek, 1 buçuk milyon konutun yenilenmesine doğru ilerliyor olacaktık.

