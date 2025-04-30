Muğla Kabusa Uyandı: Marmaris ve Datça'da Peş Peşe Deprem

Marmaris ve Datça açıklarında art arda meydana gelen iki deprem, Muğla'da korku ve tedirginliğe neden oldu. Biri 3.8, diğeri 4.4 büyüklüğündeki sarsıntılar sabah saatlerinde kentte paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 06.39'da Marmaris açıklarında meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 9.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İkinci sarsıntı ise saat 08.36'da kaydedildi. Bu kez merkez üssü Ege Denizi olan, Muğla'nın Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Art arda gelen depremler bölgede tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi