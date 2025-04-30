Muğla Kabusa Uyandı: Marmaris ve Datça'da Peş Peşe Deprem
Muğla iki depremle sarsıldı. Sabahın erken saatlerinde önce Marmaris, ardından Datça açıklarında meydana gelen depremler Muğla’da korku dolu anlar yaşattı. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.8 ve 4.4 olarak açıkladı.
Marmaris ve Datça açıklarında art arda meydana gelen iki deprem, Muğla'da korku ve tedirginliğe neden oldu. Biri 3.8, diğeri 4.4 büyüklüğündeki sarsıntılar sabah saatlerinde kentte paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 06.39'da Marmaris açıklarında meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 9.98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
Detay:https://t.co/KsjerRnXrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İkinci sarsıntı ise saat 08.36'da kaydedildi. Bu kez merkez üssü Ege Denizi olan, Muğla'nın Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Art arda gelen depremler bölgede tedirginliğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km
Detay:https://t.co/b5ZX3fvHC5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi