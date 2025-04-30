Muğla'da Korkutan Deprem

Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Marmaris açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 9.98 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem, kentte korkuya neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi