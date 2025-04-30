Muğla'da Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.98 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Marmaris açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 9.98 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem, kentte korkuya neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
Detay:https://t.co/KsjerRnXrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi