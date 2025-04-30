Muğla'da Korkutan Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.98 kilometre olarak ölçüldü.

Muğla'da Korkutan Deprem

Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Marmaris açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 9.98 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem, kentte korkuya neden oldu.

Kütahya'da Şiddetli DepremKütahya'da Şiddetli DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Marmaris Muğla AFAD
Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
'Yan Baktınız' Diyerek Çocukları Darbetti 'Yan Baktınız' Diyerek Çocukları Darbetti
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ÇOK OKUNANLAR
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
İBB Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı İBB Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı
Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı: 5 Gün Boyunca Sürecek! Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Alarmı
DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' Açıklaması DEM Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' Açıklaması
Muğla'da Korkutan Deprem Muğla'da Korkutan Deprem