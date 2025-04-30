42 İlde Eş Zamanlı FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Gözaltında

42 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonlarında 169 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün çeşitli yapılanmalarında faaliyet gösteren kişilere ait dijital materyaller, para ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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42 İlde Eş Zamanlı FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 169 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarda 42 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel, finans, öğrenci, emniyet mahrem ve askeri mahrem yapılanmaları içinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibatta bulundukları ve sınav mülakatlarında örgüt tarafından avantajlı olarak kodlandıkları belirtildi. Şüpheliler arasında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da bulunduğu açıklandı.

42 İlde Eş Zamanlı FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlarda yalnızca örgüt yapılanmasında aktif görev alanlar değil, aynı zamanda daha önce haklarında ifade ve teşhis bulunan, kesinleşmiş hapis cezası ya da aranma kaydı olan kişiler de gözaltına alındı.

Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra toplam 42 ilde düzenlenen operasyonlarda; ruhsatsız silahlar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile örgütsel doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Soruşturmalar devam ederken, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ali Yerlikaya açıklamasında, "FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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