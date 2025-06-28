﻿Trump'tan Gazze İçin Ateşkes Sinyali! O Tarihi İşaret Etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç. ateşkesin yakın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" yanıtını verdi.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullandı.

⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.