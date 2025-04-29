Ordu'da Jandarmadan Bir Haftada Dev Operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlarla suçla mücadelede önemli başarılar elde etti. İl genelinde 34 bin 277 şahıs ve 24 bin 955 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK DENETİMLERİNDE SIKI KONTROL

Jandarma trafik ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla 15 bin 472 aracı denetledi. Denetimlerde 578 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 105 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün ehliyetine el konuldu. Radarla hız kontrolü, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı sis farı kullanımı ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel denetimler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan aramalarda, 10 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI HIZ KESMEDİ

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ise 2 adet dedektör, 24 adet kazı malzemesi, 780 paket gümrük kaçağı sigara ve 7 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, suçla mücadele ve kamu güvenliğini sağlama çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA