Ordu’da Kış Festivali

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festival, folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve karda güreşlerin düzenlendiği festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da performans sergiledi.

Katılımcılara lahana çorbası, közde patates ve turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Festivale, Vali Muammer Erol, AKP Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da katılım gösterdi.

Kaynak: AA