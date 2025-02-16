Muğla’da Utandıran Manzara, Tabelayı Görmezden Geldiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Çamlık Mahallesi’nde ormanlık alanın girişine asılan tabelaya yapılan davranış tepki gördü. 'Çöp ve moloz dökmek yasaktır’ yazılı tabelanın hemen altına moloz yığılması ‘Pes’ dedirtti.

MOLOZLAR YOLUN DIŞINA TAŞTI

Hem yabancı hem yerli turistlerin gözde tatil beldesi Bodrum’da oluşturulan bu görüntü kirliliği, tepki topladı. Öte yandan dökülen molozların yolun kenarına kadar taşmış halde bulunması ve ağaç kenarlarının dolup taşması kirliliği artırdı.

Kaynak: İHA