Muğla’da Utandıran Manzara, Tabelayı Görmezden Geldiler

Muğla’nın her yıl binlerce turistin akın ettiği ilçesi Bodrum’da ormanlık alanda karşılaşılan manzara tepki çekti. Girişindeki tabelaya uyarı yazısı asılan tabelanın altındaki moloz yığınları uyarının dikkate alınmadığını gözler önüne serdi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Çamlık Mahallesi’nde ormanlık alanın girişine asılan tabelaya yapılan davranış tepki gördü. 'Çöp ve moloz dökmek yasaktır’ yazılı tabelanın hemen altına moloz yığılması ‘Pes’ dedirtti.

Muğla’da Utandıran Manzara, Tabelayı Görmezden Geldiler - Resim : 1

MOLOZLAR YOLUN DIŞINA TAŞTI

Hem yabancı hem yerli turistlerin gözde tatil beldesi Bodrum’da oluşturulan bu görüntü kirliliği, tepki topladı. Öte yandan dökülen molozların yolun kenarına kadar taşmış halde bulunması ve ağaç kenarlarının dolup taşması kirliliği artırdı.

Muğla’da Utandıran Manzara, Tabelayı Görmezden Geldiler - Resim : 2

Kaynak: İHA

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