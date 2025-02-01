Trabzon’da 1 Tonluk İkram, Kuyruğun Sonu Gelmedi

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenledi.

Festivalin ikinci gününde vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen yöresel ürünlerle kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da alanda vatandaşlara mıhlama ikramında bulundu.

'ÇOK LEZİZ BİR ORTAM VAR'

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, şunları söyledi: Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. Vatandaşlarımızın festivale ilgisi çok güzel. Burada ustalar tarafından yapılan yöresel ürünümüz mıhlama vatandaşlara dağıtılıyor. Çok güzel ve çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz.

Kaynak: AA