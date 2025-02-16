Salda Gölü'ne Bilim Merkezi

Dünyanın en önemli 100 jeolojik miras listesine giren ve Türkiye'nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü'ndeki bilim merkezinde göl ve havzasında bilimsel araştırmalar yaparak, doğa koruma çalışmalarını desteklemesi planlanıyor.

Bilim merkezinde, Salda Gölü'nde araştırma, endemik bitki ve hayvan türleri üzerine biyoçeşitlilik çalışmaları gerçekleştirilecek, yaban hayatı konusunda kamuoyuna bilgilendirmelerde bulunulacak.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, merkezin bölgenin tanıtımı ve turizmine önemli katkı sunacağına da dikkat çekti.

Kaynak: DHA