Uçan Balon Faciası! Bir Anda Patladı, Kafede Oturan Kadını Yaktı

Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

SAÇI VE YÜZÜ YANDI

Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadın yandı. Saçında ve yüzünde yanıklar oluşan yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SEYYAR SATICI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan seyyar satıcıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA