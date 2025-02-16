Şarampole Devrilen Minibüsten Kıl Payı Ölümden Döndüler

Afyonkarahisar’da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste yer alan 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şarampole Devrilen Minibüsten Kıl Payı Ölümden Döndüler

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. B.D. yönetimindeki minibüs, kontrolün kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte E.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şarampole Devrilen Minibüsten Kıl Payı Ölümden Döndüler - Resim : 1

Kaynak: DHA

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