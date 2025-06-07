Aydın'da Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yazırlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, mahalle sakinlerinin dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale edilirken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek veriyor.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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