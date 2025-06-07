Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Telefon Dolandırıcılarının Bu Seferki Adresi Bursa Oldu

Telefon dolandırıcılığının sonu gelmiyor. Bursa' da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Barış K., 3 kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Telefon Dolandırıcılarının Bu Seferki Adresi Bursa Oldu
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Son dönemde artan telefon dolandırıcılığı vakaları, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Kendilerini polis, savcı, banka görevlisi ya da kamu görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar, ele geçirdikleri paralarla ortadan kayboluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde de Barış K. isimli şahıs kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 3 kişiyi yaklaşık 1 milyon TL dolandırdı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bursa kent merkezi ve İnegöl'de yaşayan 3 kişinin dolandırıldığına dair şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin mağdurları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söylediği ve bu yolla para ile ziynet eşyalarını aldığı belirlendi.

Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Telefon Dolandırıcılarının Bu Seferki Adresi Bursa Oldu - Resim : 1

TUTUKLANDI

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Barış K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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