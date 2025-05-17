Yeşilçam'ın Yıldızı Hale Soygazi'ye Dolandırıcı Şoku! Sosyal Medya Hesabını Ele Geçirdiler
Türk sinemasının önemli isimlerinden usta oyuncu Hale Soygazi, sosyal medyada şok edici bir olayla karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Soygazi'nin takipçilerine "devlet güvencesi altında yapılacak güvenilir yatırım" önerisi sunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden Hale Soygazi, dolandırıcıların hedefi oldu.
Hale Soygazi'nin Instagram hesabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Hesaptan yapılan paylaşımlarda, takipçilere "devlet güvencesi altında güvenilir yatırım" teklifleri yapıldı.
Hackerlar, "Kazanç sağlamak isteyenlere yardımcı olacağım" gibi ifadelerle dolandırıcılık amacı taşıyan mesajlar paylaştı.
Paylaşımda "Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yatırım
öneriyorum, lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Çok sağlam ve çok güvenilir bir yatırım, tamamen devlet güvencesi altında yapılıyor. Arkadaşlar kazanmak isteyenlere yardımcı olurum" ifadeleri yer aldı.