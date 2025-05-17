Yeşilçam'ın Yıldızı Hale Soygazi'ye Dolandırıcı Şoku! Sosyal Medya Hesabını Ele Geçirdiler

Hackerlar, "Kazanç sağlamak isteyenlere yardımcı olacağım" gibi ifadelerle dolandırıcılık amacı taşıyan mesajlar paylaştı.

Paylaşımda "Arkadaşlar sizlere çok güzel bir yatırım

öneriyorum, lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar mesaj atsın. Çok sağlam ve çok güvenilir bir yatırım, tamamen devlet güvencesi altında yapılıyor. Arkadaşlar kazanmak isteyenlere yardımcı olurum" ifadeleri yer aldı.