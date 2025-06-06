Mesleğe Yeniden Dönmüştü: Genç Motokurye İlk İş Gününde Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'yu hayattan kopardı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yazır Mahallesi Türkler Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Toprak (22) idaresindeki otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Yasin Su'ya çarptı.

HAVAYA FIRLADI

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Yusuf Toprak ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İLK GÜNÜYDÜ...

Kurye Muhammet Yasin Su'nun kısa bir süre ara verdiği mesleğine yeniden başladığı ve kazanın yaşandığı günün, geri dönüşündeki ilk iş günü olduğu belirtildi. Acı haberi alan meslektaşları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA