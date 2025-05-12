17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu! 73 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 402 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 160 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini "kamu görevlisi" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıklarının belirlendiğini bildirdi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA