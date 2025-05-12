Polise Kafa Tutmuştu: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Oğlunu Savundu, Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tarık Çiftçi, ilk olarak çakarlı araçların bulunduğu bir videoya "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım?" notunu düşerken, ardından paylaştığı başka bir videoda ise bir polis emojisi eşliğinde "Tahsis belgeni alayım" ifadesine, "Ben de sicil numaranı alayım" cevabını ekledi. Tepkilerin dozunun artmasına sebep olan bir diğer paylaşımda ise, cüzdanını açarak ehliyetini, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını gösterdiği görüldü.

Kamuoyunun sert tepkisi üzerine söz konusu içerikler kısa sürede Tarık Çiftçi'nin sosyal medya hesabından silindi. Ancak gündemin sıcaklığı dinmedi. Gelişmeler üzerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "zaruri açıklama" başlığıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi, açıklamasında oğlunun 18 yaşında olduğunu, söz konusu videoların kurgu içerikli olduğunu ve valiliğe ait kapalı garajda çekildiğini belirtti. Kamu araçlarının şahsi amaçlarla kullanılmadığını öne süren Vali, "Böyle bir hadiseden dolayı evladımın ve şahsımın gündeme gelmesinden büyük hicap duyuyorum" dedi.

Kendisinin bugüne kadar görev yaptığı tüm illerde kamusal imkanları en asgari düzeyde kullandığını, çoğu zaman makam aracını bile tercih etmediğini belirten Vali Çiftçi, "Evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem" dedi.

Vali Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

Kaynak: AA