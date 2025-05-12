Ankara'da Trafik Levhasına Çarpan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Ankara'da motosikletin trafik levhasına çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da Trafik Levhasına Çarpan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin trafik levhasına çarpması sonucu iki genç hayatını kaybetti.

Ankara Caddesi üzerinde kontrolden çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletin kazası sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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