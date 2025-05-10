Valinin Oğlundan Skandal Paylaşımlar! Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin olduğu belirtilen TikTok paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşımlarda çakarlı araçlarla konvoy yapmaktan ve polise tehdit iması olarak yorumlanan ifadelerden bahsedildi. Tepkiler sonrası paylaşımlar hesaptan kaldırıldı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Ekonomik krizin giderek tırmandığı Türkiye'de vatandaş ağır bir geçim sıkıntısı yaşarken, iktidar kanadından vatandaşa gelen "tasarruf" tavsiyelerine karşın bazı siyasilerin aşırı harcamaları ve gösterişli organizasyonları sık sık gündeme geliyor. Bunun yanında birçok siyasi ve ailelerinin sokakta herhangi bir vatandaşa karşı saygısız ve üstten davrandıkları anlar da tartışma konusu oluyor.

Kamuoyu, güç zehirlenmesi yaşadıklarını söyleyerek bu kişilere tepkisini sürdürürken, son olarak sosyal medyada yayılan bir video yine büyük tepki topladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi olduğu söylenen şahıs, TikTok hesabından paylaştığı video ve üzerine yazdıklarıyla, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

Valinin Oğlundan Skandal Paylaşımlar! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 1

'HANGİSİYLE KONVOYA ÇIKAYIM?'

İlk paylaşımda çakarlı araçların bulunduğu bir videoya yer verip, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım?" ifadelerini kullanan şahıs, bunun arkasından yaptığı paylaşımda da bir video paylaşarak yine çakarlı bir aracı işaret etti. Paylaşımda bir polis emojisi konulup yanında "Tahsis belgeni alayım" yazıldı. Onun altında da "Me (Ben): Ben de sicil numaranı alayım" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşımların haricinde aynı hesaptan yapılan bir diğer paylaşımda da şahsın cüzdanını açıp ehliyetini, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını gösterdiği fark edildi.

TEPKİ GELİNCE SİLDİ

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı. Pek çok kullanıcı, "Çakarlı araçları bunlar mı kullanıyor?", "Bunlar nasıl paylaşımlar?", "Resmen polisi tehdit ediyor" ve "Bu nasıl bir güç zehirlenmesi?" gibi yorumlar yaptı. Gelen tepkilerin sonu gelmeyince söz konusu videolar, Tarık Çiftçi'nin hesabından kaldırıldı.

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