Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, iç ve batı bölgelerde kuzeyli, doğu ve güney bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Doğu Anadolu’da ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş’ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu için fırtına uyarısı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi