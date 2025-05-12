Ordu'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü

Ordu'da genç bir kadın evinin yanında ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Ordu'da Genç Kadının Şüpheli Ölümü

Ordu’nun Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklı Mahallesi’nde, 20 yaşındaki bir çocuk annesi Arzu A., evinin yakınındaki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Olayın fark edilmesinin ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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