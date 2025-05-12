Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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