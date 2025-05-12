Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 21.58'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 11, 2025
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/AmwpiRQQb5
11.05.2025, 21:58:25 TSİ
Büyüklük: 3.5,
Derinlik: 4.6 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi