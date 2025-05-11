Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'tan Yeni Roman: Tanıtım Filmini Paylaştı

Daha önce Seher, Devran ve Dad adlarıyla üç öykü kitabı; Leylan, Efsun ve Arafta Düet (Yiğit Bener'le birlikte) adlarıyla üç romanı ve Onurlu Yaşam Davası ismiyle savunmaları yayımlanan tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu kez "Jamal" isimli yeni bir romanla okur karşısına çıkıyor.

Demirtaş, Dipnot Yayınları'nın yayınladığı Jamal'ın tanıtım filmini Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

ROMANIN KONUSU

Demirtaş, yeni romanında modern insanın özgürlük kavramı üzerine hiç düşünmemeye zorlandığı, mülkiyet ilişkilerine teslim olduğu, tüketimin merkezde olduğu bir dünyada insani değerlerin nasıl ayakta kalabileceğini sorguluyor. Eser, yoksulluk, sürgünler ve kıyımlar karşısında insanın kayıtsızlaştırıldığı bir atmosferi, unutulmaz karakterler eşliğinde ele alıyor.

'BİRBİRİMİZİN DİLİNİ KONUŞAMIYORDUK ANCAK...'

Kitabın tanıtımı için yayımlanan kısa bir bölüm şöyle:

“Onunla bir çöp bidonunun başında tanıştım; çekingen, utangaçtı. Aç olduğu her halinden belliydi, yine de çöpü karıştırıp karıştırmamakta kararsızdı. … Kapkara gözlerinin feri sönmüş, omuzları çökmüş, dudakları çatlamıştı. Çöpten bulup çıkardığım ilk yiyeceği ona uzattım; tereddüt etti, gözleri doldu, boğazı düğümlendi. … Verdiğim mısır ekmeğinden ısırırken onu adeta incitmemeye çalışıyordu, belli ki ‘nan’ın kıymetini biliyordu, ‘nankör’ değildi yani. Birkaç parça daha yiyecek tutuşturdum eline; ilk defa gülümsedi, bembeyaz dişleri yüzünü aydınlattı. Birbirimizin dilini konuşamıyorduk, ancak iyiliğin evrensel diliyle anlaşmak zor değildi.”

Kaynak: Haber Merkezi