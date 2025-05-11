Esenler'de 'Satırlı Çocuk' Paniği! Sokak Sokak Gezip Korku Saçtı

İstanbul Esenler'de korku dolu anlar yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk elinde satırla sokak sokak dolaştı. O görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ekipler harekete geçti. E.D. isimli çocuk gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İstanbul Esenler'de dün öğle saatlerinde bir kişinin elinde satırla sokakta gezdiği anlar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, satırla gezen kişinin 14 yaşındaki E.D. olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen çocuk şüpheli, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

E.D.'nin gözaltına alınmasının ardından olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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