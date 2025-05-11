Terör Örgütü PKK Kararını Ne Zaman Açıklayacak? Tuncer Bakırhan'dan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

Terör örgütü PKK'nın fesih kongresini topladığını duyurmasının ardından kararın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuya ilişkin, "Kongre toplandı, muhtemelen kararlarını yakın zamanda duyacağız. Ben Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum" dedi.

Habertürk TV'de konuşan Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SÜREÇ İLE İLGİLİ ÇOK İYİ BİR NOKTADAYIZ'

Süreç ile ilgili çok iyi bir noktadayız. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Yaklaşık 100 yıllık bir meseleyi tartışıyoruz. Son 50 yıldır silahın, şiddetin, çatışmaların olduğu Ve hep beraber Türkiye'nin aslında her karışının olumsuz anlamda sonuçlarını yaşadığı bir mesele Türkiye'nin gündeminde. Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla devam eden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sonradan sahiplendiği, olumlu pozitif mesajlar verdiği, yine muhalefet partilerinin de aslında desteklediği, en azından karşı durmadığı, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, gözyaşını, acıları bitirecek, ekonomide adaleti sağlayacak, yüzyıldır çözülmeyen Kürt meselesinin aslında çözümünü konuştuğumuz, tartıştığımız bir süreci yaşıyoruz. Çok önemli bir mesele. Çok derin uzun anlatmak istemiyorum ama evet bir Kürt meselemiz var. Hepimizin meselesidir.

'GİZLİ PAZARLIKLARIN YAPILMADIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ'

Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını ana anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz. Süreç başlar başlamaz İmralı'da arkadaşlarımızın yaptığı bütün görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık. Bu sefer sade, yalın, toplumdan kaçırılmayan, toplumunda yakının izlediği, gördüğü, sorduğu sorulara da yanıt aldığı bir süreci yürütmeye çalışıyoruz. Umarım siyaset yürütme erkeği, bu meselenin asıl muhatabı olan Meclis'te bu konuda üzerine düşen sorunları yerine getirir ve 100 yıldır bu ülkeyi meşgul eden, enerjisini, ekonomisini emen, gerçekten her birimize olumsuz anlamda faturaların olduğu bu sorunu diyalogla, müzakereyle Türkiye'de çözer, Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir katkı sunmuş oluruz. Son geldiğimiz nokta budur.

'BİZİ UMUTLANDIRAN, SİLAHIN BAŞTA KONUŞULMASI'

Bu mesele bu toprakların meselesidir. Eninde sonunda bir gün bu topraklarda bu meselenin tartışılabileceğini, bir çözüm yolu bulunacağına biz inanıyorduk. Umudumuz her zaman vardı ama son süreçte çok önemli bir şey oldu. Biz bugüne kadar dünyadaki çatışma ve çözüm deneyimlerini okuduk. Hatta ben kendim İspanya'ya, İngiltere'ye, İrlanda'ya bizzat giderek geçmişte oradaki bu süreçlerin nasıl yürüdüğünü işte muhataplarından öğrenmeye çalıştım. Yakın zamanda yapmış olduğumuz konferanslara bu çözüm ve çatışma süreçlerini çalışan içerisinde yer alan aktörleri çağırdık. Gerçekten zor ve meşakkatli süreçler yürümüş. Yıllarca devam etmiş. Çok kolay olmamış. Bizi umutlandıran ne? İlk defa Sayın Öcalan büyük bir risk, sorumluluk alarak en sonda tartışılan silahı en başa koydu. Bu umutlandırıyor. Yani silahın en sonunda tartışıldığı diğer deneyimlerde, ilk defa daha bir şey olmadan, daha meselenin nasıl çözüleceği yeni yeni konuşulurken, silahın en başa alınması bizi de aslında Türkiye toplumunda bence umutlandırmalı. 'Mesele silahsa, buyurun devreden çıkarıyorum' dedi. 'Eğer silah engelse, silahsız bir ortamda konuşalım' denildi. Bunun karşısında da başta Sayın Bahçeli'nin, iktidar aktörlerinin, marifetin verdiği yanıtlar işte ortaya koydukları duruş da çok önemliydi. Bunlar bizi umutlandırıyor. Yani Kürt tarafında gerçekten ciddi bir samimiyet var, bir inanç var, bir umut var. Herkes inanıyor artık. Demokratik yollarla çözülme konusunda büyük bir istek var.

'BARIŞ TALEBİ TÜRKİYE'YE MAL OLMUŞ BİR MESELE'

Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor, artık bu meselenin çözülmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Barış talebi sadece Kürtlerin değil, artık Türkiye'ye mal olmuş bir mesele haline geldi. Dolayısıyla bu süreci yürütürken Türkiye toplumunun, büyük çoğunluğunun istediği bir meseleyi konuştuğumuz, tartıştığımız bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Biz umutluyuz. Kendi adıma da söylüyorum. Bu sürecin, yani eğer siyaset üzerine düşen rolü layıkıyla yerine getirebilirse, ben yürüyebileceğine ve varışla, çözümle sonuçlanabileceğine inanan birisi olarak inandığımı belirtmek istiyorum.

Bence bu yürüyen süreç bir öncekinden daha açık, daha şeffaf bir şekilde yürüyor. Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık, al ver durumu söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası'na gittim. Sayın Öcalan ile 4 saatlik bir görüşme yaptık. Orada çok enine boyuna sorular sorduk, cevaplar aldık.

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KONGRE KARARLARI AÇIKLAYACAK'

Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben kongrenin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum. Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak."

Kaynak: Habertürk