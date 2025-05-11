Antalya’da Depo Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Antalya'da bit depoda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde depoda çıkan yangın söndürüldü.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan binanın zemin katındaki ayakkabı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA