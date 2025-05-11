Emekli Öğretmenin Kahreden Ölümü! Her Yerde Aranıyordu, Ağaca Asılı Halde Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde dün evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenden acı haber geldi. 76 yaşındaki Sami Girgin, zeytinliklerin içinde ağaca asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Emekli Öğretmenin Kahreden Ölümü! Her Yerde Aranıyordu, Ağaca Asılı Halde Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde dün saat 10.00'da evden ayrılan Sami Girgin (76) bir daha eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yaşlı adam için arama çalışması başlattı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği tezpit edilen Girgin için vatandaşlardan da yardım istendi. Yapılan aramalarda ekipler, Girgin'i zeytinliklerin içinde asılı halde buldu. Yapılan incelemenin ardından Girgin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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