Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Ne Olacak? Şamil Tayyar Tek Tek Anlattı: İşte 'Terörsüz Türkiye'nin Yol Haritası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası örgüt kongresini topladı. PKK'nın fesih ve silah bırakma açıklaması beklenirken, AKP'li Şamil Tayyar sürecin içinden bir bürokrattan edindiği bilgileri aktardı. Şamil Tayyar, örgüt içinde yaşanan ihtilaflara PKK lideri Abdullah Öcalan'ın müdahale ederek çözüm sağladığını aktardı.

'ÖRGÜT PAZARTESİ GÜNÜ KARARINI AÇIKLAYACAK'

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre; olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, örgütün Pazartesi günü silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklayacak. Silahlar Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

'ÖCALAN İMRALI'DA KALMAYA DEVAM EDECEK'

Abdullah Öcalan, İmralı’da kalmaya devam edecek. Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak Suça karışmamış örgüt üyeleri, vatandaşı oldukları ülkelere dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Sürecin ilk aşamasında Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak. Süreçte ABD ve Fransa gibi ülkeler garantör rolü üstlenmeyecek.

'KAYYIM ATANAN BELEDİYELERDE BAŞKANLAR GÖREVLERİNE İADE EDİLECEK'

PKK’nın silah bırakıp terörü sona erdirmesi halinde, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine iadesi de değerlendirilecek. Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Meclis'te işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek. Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

'TÜRKİYE BÖLGEDEN UZUN SÜRE ÇEKİLMEYECEK'

Bu kapsamda DEM Parti’nin yeniden yapılanması da kaçınılmaz hale gelecek. Ancak yeni yapının PKK adını kullanmasına izin verilmeyecek. Türkiye, örgütten koparak yeni bir yapılanmaya gidilme ihtimaline karşı uzun süre bölgeden çekilmeyecek. Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Kaynak: Haber Merkezi