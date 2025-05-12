'Tüp Bebek' Tedavisi Atama Gerekçesi mi? KDK'dan Örnek Teşkil Edecek Tavsiye Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık nedenlerine dayalı yer değiştirme taleplerinde önemli bir boşluğu gündeme taşıdı. Kurum, tüp bebek tedavisinin de sağlık mazereti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bu doğrultuda tavsiye kararı gönderdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun bugünkü köşesinde aktardığına göre, Hakkâri’nin bir köyünde görev yapan sözleşmeli bir matematik öğretmeni, yarım kalan tüp bebek tedavisine devam edebilmek amacıyla, eşinin görev yaptığı Mersin’e atanma talebiyle MEB'e başvurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alan MEB, tüp bebek tedavisini mevcut mevzuata göre yer değişikliği gerekçesi olarak kabul etmeyerek başvuruyu reddetti.

MAHKEMEYE DEĞİL, KDK'YA GİTTİ

Öğretmen, klasik yol olan idari davaya başvurmak yerine 12 Ocak’ta Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurdu. Başvuruda, tedavinin hayati bir süreç olduğu ve bu sürecin bulunduğu görev yerinde yürütülemeyeceği belirtilerek yer değişikliği talebi sağlık gerekçesi olarak değerlendirilmek istendi.

KDK'DAN TAVSİYE KARARI

KDK, 3.5 ay süren değerlendirme sonucunda 30 Nisan’da kararını açıkladı ve öğretmenin talebini haklı bularak MEB’e tavsiyede bulundu. Kurum, mevcut mevzuatta tüp bebek tedavisinin açıkça yer almadığına dikkat çekerek, bu gibi başvuruların kişisel ve anayasal sağlık hakkı temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tavsiye kararı, MEB’e ve başvurucuya iletildi. Karara göre, MEB’in 30 gün içinde öğretmeni Mersin’e ataması ve sonucu KDK’ya bildirmesi gerekiyor. Eğer bu süre içinde atama yapılmazsa öğretmen idare mahkemesine dava açma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Hürriyet