Atama Bekleyen Öğretmenlerin Hayalleri Yine Askıya Alındı! Bakan Tekin Açıkladı: Ek Atama Yok

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 25 bin öğretmen ataması kararı, atama bekleyen binlerce öğretmenin tepkisini çekmişti. Yıllardır KPSS'ye hazırlanarak öğretmenlik hayali kuran ancak kontenjan dışında kalan eğitimciler, seslerini duyurmak için yurdun dört bir yanında mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle eylemler düzenledi. Öğretmenlerin, "Atamalarda mülakat değil, liyakat esas alınmalı" çağrısı ise karşılıksız kaldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Tekin, 2024 yılı için planlanan 25 bin öğretmen atamasının ardından ek bir atamanın yapılmayacağını net bir dille ifade etti.

"Ek atama olur mu?" sorusuna kesin bir yanıt veren Tekin, "Yok, ek atama olmayacak. Böyle bir şey gündemimizde yok" dedi. Bakan, bu yıl yapılan KPSS'nin son kez uygulandığını belirterek, "2024 yılında son defa KPSS sınavı yapıldı ve o KPSS'yle son atamayı yapıyoruz biz" ifadelerini kullandı.

Yapılacak 25 bin atamanın detaylarını da paylaşan Tekin, bu sayının 15 bininin KPSS puanıyla, 10 bininin ise yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi. Yeni modelin Temmuz ayında devreye gireceğini vurgulayan Tekin, bu sistemin öğretmen istihdamında köklü bir dönüşüm anlamına geleceğinin altını çizdi.

Bu açıklamayla birlikte, atama bekleyen öğretmen adayları için yeni bir şansın olmayacağı da netleşmiş oldu.

Kaynak: ANKA