Lise Eğitimi Değişiyor: Zorunlu Olmaktan Çıkarılacak mı? İşte Masadaki 3 Model

Zorunlu eğitimin süresinin düşürülmesi bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündemindeydi. Masadaki modeller ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimi için daha esnek ve öğrenci odaklı bir model üzerinde çalışıyor. Zorunlu eğitimin son aşaması olan lise yıllarının yeniden yapılandırılması gündemde; bakanlık masasında 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller bulunuyor. Amaç, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemek, ders yükünü hafifletmek ve sınav odaklı sistemi dönüştürmek.

MASADAKİ 3 MODEL

3+1 Modeli: Lisenin ilk 3 yılı zorunlu olacak, 12. sınıf ise üniversiteye hazırlık yılı olarak isteğe bağlı sunulacak.

2+2 Modeli: 10. sınıf sonunda diploma verilecek, isteyen öğrenciler 2 yıl daha devam ederek ileri düzey eğitim alabilecek.

Yaş Temelli Model: 16 yaşını dolduran öğrencilerin zorunlu eğitimin dışında kalabilmesi öngörülüyor; bazı önerilerde lisenin tümden zorunlu olmaktan çıkarılması da yer alıyor.

NEDEN GÜNDEMDE?

Lise çağındaki gençlerin bir kısmının isteksizce okulda tutulması, akademik başarıyı düşürüyor, devamsızlık ve disiplin sorunlarını artırıyor. Eğitim uzmanlarına göre açık liseye yöneliş artarken, sanayi ve hizmet sektörünün nitelikli eleman ihtiyacı da zorunlu eğitim politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

ABD: Eyaletlere göre farklılık gösterse de eğitim genellikle 6 ila 16 veya 18 yaş arası zorunlu.

ALMANYA: Eyalete bağlı olarak 6 ila 15 veya 16 yaş arasındakilerin eğitimini zorunlu kılıyor.

JAPONYA: 6 yaşında başlayıp 15 yaşında biten 9 yıllık zorunlu eğitim dönemi var.

İNGİLTERE: 5 ila 18 yaş arası eğitim zorunlu ancak öğrenciler yüksek öğrenime veya çıraklığa devam etmek istiyorlarsa 16 yaşında okulu bırakabilirler.

FİNLANDİYA ve İSVEÇ: 6 ila 16 yaş arasında zorunlu eğitim vardır ve erken çocukluk eğitimi genellikle 3 yaşta başlıyor.

KABİNEYE SUNULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı modellerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Bakan Yusuf Tekin, sürecin siyasi irade ile birlikte şekilleneceğini ve toplumdan gelen taleplere göre son şeklin verileceğini ifade etti.

Kaynak: Sabah