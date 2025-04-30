Okullarda Yaz Tatili Öne Çekilecek mi? Bakan Tekin Canlı Yayında Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmen ataması tartışmalarına değinen Bakan Tekin, "Bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok. Yani biz elimizde herhangi bir dersi okutmak için öğretmenimiz yokken, başka bir alanda ihtiyacımız olmadığı halde öğretmen almamızın bize ne faydası var? Benim edebiyatçıya ihtiyacım varsa edebiyatçı alırım. Başka bir alana ihtiyacım varsa onu alırız. Bu bizim hesabımız tamamen rasyonel, tamamen bilimsel kriterlere göre ve formüle edilmiş bir hesap" dedi.

'OKULLARIN ERKEN KAPANMASI GÜNDEMDE DEĞİL'

TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Bunun hukuken mümkün olmadığını ifade eden Bakan Tekin okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini vurguladı.

Tekin, "Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI HAKKINDA KONUŞTU

Geçen yıl öğretmen istihdam süreci ile ilgili köklü bir değişiklik yaptıklarını anlatan Tekin, Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kanun'la birlikte Milli Eğitim Akademisi'ni de kurduklarını dile getirdi. Kanunun çıktığı tarih itibarıyla KPSS'ye giren öğretmen adayları olduğunu aktaran Tekin, adayların mağduriyet yaşamaması için 2024 KPSS'ye girenler için de öğretmen ataması yapacaklarını belirtti. Son KPSS'nin 2024 yılında yapıldığını ifade eden Tekin, artık öğretmen adayları için KPSS yapılmayacağını vurguladı.

2024 KPSS'sine göre istihdam edilecek adaylar için branş dağılımlarını açıkladıklarını hatırlatan Tekin, buna göre başvuru alacaklarını ve her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceklerini söyledi. 15 bin öğretmen için 45 bin öğretmen adayının mülakata davet edileceğini aktaran Tekin, mülakat sınavından sonra da başarılı olan adayların atamasını yapacaklarını belirtti.

'MÜLAKAT TAMAMEN KALKIYOR'

Ardından da akademiyle ilgili sürecin başlayacağını anlatan Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde, AGS diyoruz biz kısaca, Akademiye Giriş Sınavı ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor. O ayrı bir mekanizma" dedi.

Kaynak: TRT