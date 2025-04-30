Polatların 'Vergi Suçu' Davasında Karar: Engin Polat ve Babasına Hapis Cezası

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 7 şirket hakkında yürütülen 'vergi suçu' soruşturması kapsamında açılan davada mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün'e ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Polatların 'Vergi Suçu' Davasında Karar: Engin Polat ve Babasına Hapis Cezası

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, ‘sahte fatura kullanılması', ‘muhasebe hileleri yapılması' ve ‘çifte defter tutulmasına' yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

ENGİN POLAT VE BABASINA HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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