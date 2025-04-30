Trabzonspor'dan Şehir Turu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket eden bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Değirmendere, Yavuz Selim Bulvarı, Beşirli ve Pazarkapı'yı gezerek taraftarı selamladı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde taraftarla buluşan kafile, slogan ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

Bordo-mavililer bir restoranda düzenlenen programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kendilerini gururlandırdığını belirterek "Trabzonumuzu ve ülkemizi orada tanıttınız. Sizi yetiştiren hocalarınızdan, bu imkanı veren kulübümüzden, en kıymetlisi ailelerinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Gönüllerimizin şampiyonu oldunuz"

Sporda takım ve ekip ruhunun önemine değinen Uraloğlu, "O ruhu tekrar sizlerde görmek beni çok duygulandırdı. Belki kupayı kazanmadınız ama gönüllerimizin şampiyonu oldunuz. Cumhurbaşkanımız da sizleri takip etti, tebrik etti. Bu takım ruhu sadece sahayı değil, bir şehri ve hatta bir ülkeyi etkiler. Sizler bu bilinçle mücadele ettiniz. Hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de oyuncuların sahada büyük inanç ve karakter ortaya koyduğunu dile getirdi.

Genç, "Maç sonrası Arda'nın, Bora'nın gözyaşları aslında bizim gururumuzun birer sembolüydü. Sizler sahada büyük bir inanç ve karakter ortaya koydunuz. Bu gururu bize yaşattığınız için başta hocamız ve teknik ekip olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidir. Kulüp başkanımızdan yöneticilere kadar herkesin emeği büyük. Hep birlikte bu başarıya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise "Bu sadece bir başlangıç. Çocuklara hep şunu söyledim, siz kaybetmediniz, öğrendiniz. Çok başarılı bir süreç yaşadık. Herkese minnettarım." diye konuştu.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı teknik direktörü Eyüp Saka da sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Programda, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, Trabzonsporlu yöneticiler de yer aldı.

- Eski yöneticiden takıma prim

Trabzonspor, kulüp eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın 19 yaş altı takımına 9 milyon lira prim ödemesi yaptığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabındaki "Teşekkürler Nevzat Aydın" başlıklı mesajda "Eski yöneticimiz sayın Nevzat Aydın tarafından 9 milyon lira prim ödemesi gerçekleştirilmiştir. Türk futbolunun genç yeteneklerine olan inancı ve kulübümüze duyduğu aidiyetle her zaman yanımızda olan sayın Aydın’a destekleri ve katkıları için camiamız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA