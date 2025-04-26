Okullarda Afet Alarmı: Ders Zili Bu Kez 'Deprem' İçin Çalıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü şehir genelindeki tüm resmi ve özel okullarda derslere afet bilinciyle başlanacağını duyurdu. İlk ders saatinde öğrenciler, olası afetlere karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğrenerek güne başlayacak.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde özellikle deprem anında uygulanacak "çök–kapan–tutun" yöntemi, afet çantası hazırlığı ve toplanma alanlarının önemi gibi yaşamsal bilgiler öğrencilere aktarılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, afetlere karşı hazırlığın eğitimle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Yentür, "28 Nisan Pazartesi günü tüm okullarımızda ilk dersi 'Afet Farkındalık Eğitimi'ne ayırdık. Çocuklarımıza afet öncesi, anı ve sonrası için doğru davranışları kazandırmak istiyoruz. Afet bilinci, eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmeli" dedi.

Afet bilincinin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Yentür, Okul Aile Birlikleri başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 16 saatlik "Afet Farkındalığı Eğitimi" programına dahil edileceğini belirtti. Yentür, "Ailelerimizi de bilinçlendirerek afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Eğitim camiası olarak afetlere karşı her zaman tek yürek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü İstanbul'da ders zili sadece bilgi için değil, hayat kurtaracak farkındalık için çalacak.

Kaynak: AA