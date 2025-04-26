Maltepe'de Depreme Dayanıksız Site İçin Tahliye Çağrısı

İstanbul Maltepe'de Girne Mahallesi'nde bulunan ve A,B,C,D olmak üzere 4 bloktan ve 72 daireden oluşan Zümrüt Sitesi'nde, 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından vatandaşın ihbarı sonrası ekipler tarafından inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemede, sitede bulunan 4 binanın da depreme karşı dayanıksız olduğu, taşıyıcı sistemlerinin deforme olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine sitenin bloklarının hepsinin tahliye edilmesi kararı verildi ve karar site sakinlerine tebliğ edildi.

Tebliğ ile beraber sitedeki binaların kapılarına mühür vuruldu. Site sakinlerinin çoğu önemli eşyalarını alarak evlerini boşalttı. Kimi site sakinleri yakınlarının evine giderken, kalacak yerleri olmayan site sakinleri için ise Maltepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği tarafından kalacak yer tahsis edildiği öğrenildi.

D blokta bulunan bazı daire sakinleri ise tahliye kararına rağmen evlerini boşaltmak istemedi. Evlerinde kalmaya devam eden daire sakinlerine Pazartesi gününe kadar süre verildi.

'TAPUSU YOK' İDDİASI

Binaların neredeyse 40 yaşında olduğu sitede bulunan D bloğun ise tapu sorunu olduğu, bloğun tapusunun olmadığı site sakinleri tarafından iddia edildi. İddiaya göre site sakinleri geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm yaptırabilmek amacıyla toplantı yaptı fakat tapu sorunu nedeniyle site sakinleri arasında karar birliği sağlanamadı.

Öte yandan, sitede insan tahliyesinin ardından eşya tahliyesinin de yapılacağı öğrenildi. İlk incelemelerde çıkan sonuçların ardından sitede daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve o sonuçlara göre sitedeki bloklar hakkında karar alınması bekleniyor.

Kaynak: İHA