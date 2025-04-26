Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Açıklaması: Hastanelerde Kaç Yaralı Var, Durumları Nasıl?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Memişoğlu, hastanelerde deprem kaynaklı ağır yaralanmanın olmadığını, 32 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

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Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Açıklaması: Hastanelerde Kaç Yaralı Var, Durumları Nasıl?

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük bir endişeye yol açtı. On binlerce İstanbullu soluğu sokakta aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, depremin doğrudan etkisiyle herhangi bir vatandaşın ağır yaralanmadığını vurguladı.

"Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız bulunuyor. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri ise çevre illerde tedavi altında. Yaralılarımızın genel durumu iyi, hayati tehlike söz konusu değil" diyen Memişoğlu, yaralanmaların çoğunlukla panik anında yaşanan travmalardan kaynaklandığını belirtti.

Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Açıklaması: Hastanelerde Kaç Yaralı Var, Durumları Nasıl? - Resim : 1

Bakan Memişoğlu, İstanbul'da ambulansların ve sağlık ekiplerinin deprem anında hiçbir talimat beklemeden sahaya indiğini, helikopterlerin sıfırıncı saniyede havalandığını ifade ederek, olası Marmara Depremi için yürütülen hazırlıklar hakkında da bilgi verdi.

"İstanbul'daki büyük hastanelerimizi, Türkiye'nin farklı illerindeki hastanelerle eşleştirdik. Ayrıca her bir hastanemizin deprem sırasında en az 12 saat boyunca kendi kendine yetebilmesi için özel bir planlama yaptık" açıklamasını yaptı.

Olası bir Marmara Depremi'ne karşı yürütülen tatbikat çalışmalarına da değinen Memişoğlu, İstanbul dışındaki 16 ilden sağlık ekiplerinin İstanbul'daki hastanelere yönlendirilerek afet senaryolarına hazırlandığını belirtti. "Deprem anında herkesin kendi canını koruma bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Çünkü kaybedilen can geri gelmiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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