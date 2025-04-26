Bakan Murat Kurum Paylaştı! İşte En Çok 'Deprem' İhbarı Gelen 5 İlçe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 bina incelendi. İncelemeler sonucu 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

En çok ihbar gelen ilçeler ise Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Bağcılar ve Avcılar oldu. İşte 5 ilçeden gelen ihbar sayıları:

Bahçelievler: 1171 Esenler: 995 Küçükçekmece: 937 Bağcılar: 581 Avcılar: 495

Kaynak: Haber Merkezi