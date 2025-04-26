Birini Vurdular Birini Boğdular: İki Ayrı Şehirde İki Hayvana Acımadılar

Antalya’da emekli polis memuru M.K. sokaktan geçerken havladığını iddia ettiği köpeği, evindeki tabancasını alıp 3 el ateş ederek öldürürken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Samsun'da ise bir kedi cami avlusunda iple boğulmuş halde bulundu.

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Olay, 24 Nisan akşamı Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta yaşandı. Yakınlarda oturan 83 yaşındaki emekli polis memuru M.K., sokaktaki esnafın12 yıldır beslediği 'Lady' isimli köpeği, havladığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdü.

Birini Vurdular Birini Boğdular: İki Ayrı Şehirde İki Hayvana Acımadılar - Resim : 1

ESNAFI DA ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Aynı sokakta esnaflık yapan Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K.'ya tepki gösterirken; M.K., iddiaya göre, bu kez esnafı da tehdit edip oradan uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler, M.K.'yı gözaltına alıp, ifadesi için polis merkezine götürdü. Şüphelinin köpeğe ateş ettiği anlar, çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

‘O BENİM ÇOCUĞUMDU’

Lady isimli köpeğe 12 işletmesinde 12 yıldır çocuğu gibi baktığını belirten Tolga Sungur adlı esnaf ise yaptığı açıklamada, acımasız caninin birinin yoldan geçerken havladığı gerekçesiyle köpeğe önce sopayla vurduğunu ardından etrafa tehditler savurduğunu dile getirdi.

Şahsın, “Hepinizi vuracağım” tehditlerinin ardından silahla geri döndüğünü ve köpeği ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Sungur, “Bu kadar acımasızca, terbiyesizce bir şey olamaz. Ben çocuğumu kaybettim, umarım cezasını bulur ve ben de rahata kavuşurum. O benim çocuğumdu" dedi.

BİR HAYVAN CİNAYETİ DE SAMSUN’DA

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda 23 Nisan gece saatlerinde bir kedinin iple boğulduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi tespit etti.Birini Vurdular Birini Boğdular: İki Ayrı Şehirde İki Hayvana Acımadılar - Resim : 2

ŞÜPHELİLER 16 YAŞINDA ÇIKTI

Şüphelilerin Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) oldukları belirlenirken; ikilinin avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi. 2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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